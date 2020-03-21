Филип: Я встречался с Плахотнюком в США и обсуждал некоторые вопросы

Председатель Демократической партии (ДПМ) Павел Филип говорит, что он виделся летом 2019 года в США с бывшим лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком.

Заявления по этому поводу были сделаны в программе Punctul pe Azi, передает htvrmoldova.md

По его словам, встреча состоялась в начале июля 2019 года и была согласована обеими сторонами.

«Я не знаю, почему из этого делают сенсацию. Это правда, я виделся с ним. Мы должны были уточнить некоторые вещи. Я хотел понять для себя, будет ли он дальше вмешиваться в дела ДПМ. Я должен был понять, как действовать дальше», - сказал Павел Филип.

По словам Филипа, это была обычная встреча. «Мы также обсудили причины и последствия некоторых событий. Тогда он сказал, что не интересуется политикой и не будет оказывать влияния на ДПМ, позже я обнаружил, что это была не слишком искренняя беседа», - сказал Павел Филип.