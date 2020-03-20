Санду призвала власти обратить внимание на проблемы местных администраций

Председатель Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду призвала центральные власти обратить внимание на проблемы местных администраций в ситуации пандемии коронавируса.

Она отметила, что пообщалась с 80 примарами из 24 районов, которые сообщили, что "в последнее время в их населенные пункты вернулось около 800 человек, в том числе из стран "красной зоны" пандемии", передает infotag.md

"Эти люди должны находиться под наблюдением, хотя бы первые две недели по возвращении. И в этом местным властям необходима помощь. Администрации отмечают, что у них отсутствуют инструкции, как осуществлять мониторинг за теми, кто вернулся. Примэрии не знают, что им делать в подобной ситуации. Поэтому правительство должно срочно подготовить и направить в районы инструкции", - сказала Санду.

По ее словам, примары утверждают, что "реальные цифры вернувшихся домой больше тех, что показывают официальные данные пограничной полиции".

"В этой связи центральные власти должны разработать механизм, согласно которому местные администрации смогут оповещать о количестве вернувшихся граждан из-за границы. Также следует опубликовать список населенных пунктов, где введен карантин. Многие села нуждаются в дезинфицирующих средствах, масках, перчатках. Они уже сделали соответствующий запрос в центр, но до сих пор не знают, будет ли он удовлетворён", - отметила Санду.