Додон: Количество заболевших будет расти

Президент Игорь Додон заявил, что Молдова готова противостоять пандемии коронавируса. Об этом он заявил в ходе еженедельного выпуска "Президент отвечает".

На этот раз выпуск был посвящен исключительно проблеме распространения коронавируса, проходил в прямом эфире и продолжался более часа.

"Молдова готова противостоять пандемии коронавируса. Власти подготовлены ко всем сценариям, у нас есть все необходимое для этого, даже если будет 300-400 или несколько тысяч заболевших. У нас из 49 случаев инфекции только два случая были тяжелыми, когда понадобилось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. В настоящее время у нас только в Кишиневе есть 500 таких аппаратов. Количество заболевших будет расти. И мы к этому готовы, мы готовы даже если будет 1500-2000 заболевших. Есть тесты, медикаменты, оборудование - все, что нужно для борьбы с инфекцией", - подчеркнул Додон.

Он считает, что принятые ограничительные меры были правильными и эффективными, а некоторые были приняты на упреждение.

"Что касается введения чрезвычайного положения. Это было сделано не столько для ограничения действий граждан или экономических агентов, сколько для того, чтобы дать правительству возможность оперативно принять необходимые меры. Мы очень надеемся, что не будет надобности сохранить режим чрезвычайного положения на 60 дней. Но пока прогнозы неутешительные, а следующие две недели будут очень сложными и решающими", - сказал президент.

"Въезд граждан существенно сократился. За минувшие сутки в страну въехало 2083 человека. Это - в 10 раз меньше, чем в этот же период год назад. Я всех призываю не отправляться в дорогу. У нас есть граждане, которые застряли в разных странах Европы из-за закрытия границ. В этот период лучше не рисковать, а оставаться на месте", - подчеркнул Додон.

В то же время, он отметил, что следует принимать меры предосторожности, но не закрывать все предприятия. Президент сообщил, что с понедельника планируется открыть ряд непродовольственных магазинов и предприятий. Он выразил надежду, что вскоре станет возможным открытие ряда предприятий общественного питания,но этот вопрос еще предстоит обсуждать.

"Учащиеся переведены на on-line обучение, такие возможности есть. Я надеюсь, что у детей будут летние каникулы. Но сейчас мы не говорим о возобновлении занятий. Это будет в последнюю очередь, не ранее, чем через месяц", - сказал Додон.