Воронин: Коалиция ДПМ-ПСРМ – это предательство со стороны Филипа и Дьякова

„Страна горит, глобус горит, а они делают перестановки в правительстве, парламенте”. Об этом заявил лидер Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин в контексте последних изменений на политической арене страны.

В то же время бывший президент говорит, что Демократическая партия Молдовы прибегнет ко всем средствам для того, чтобы оставаться у власти, отмечает ipn.md

„В средствах массовой информации прошла такая новость, которая не была широко распространена, что Павел Филип и Думитру Дьяков, не знаю, по какому случаю, и притворимся, что мы не знаем, посетили Майами. Какие указания они получили в Майами, что они должны делать и почему они это делают, этот узел будет развязан, и мы узнаем много вещей. Во что бы то ни стало они хотят сохранить у власти таких персонажей как Думитру Дьяков. Он пойдет на любую комбинацию, с кем угодно, только чтобы остаться у власти, и там все такие, как Думитру Дьяков. Это куча безпринципных людей”, - заявил Владимир Воронин в ходе передачи „Secretele Puterii” на телеканале Jurnal TV.

Бывший президент говорит, что ДПМ не получит ни кресло премьер-министра, ни кресло председателя парламента. Владимир Воронин утверждает, что эти заявления были сделаны только для того, чтобы успокоить членов формирования.

„Они делают эти заявления, чтобы избавиться от тех, кто еще входит в число членов партии, сказать людям „успокойтесь, у нас будет наш премьер-министр, и у всех будет кусочек хлеба там, где вы есть”. На самом деле, это предательство со стороны Павла Филипа и Думитру Дьякова. Они договорились за себя, остальное их не интересует”, - добавил Владимир Воронин.

Лидер ПКРМ говорит, что разделение на ДПМ и создание группы „Pro Moldova” - это реакция и протест в отношении происходящего среди демократов.