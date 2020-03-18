Евгений Никифорчук: Не исключаю, что будет обсуждаться возврат к смешанной системе выборов

Демократ Евгений Никифорчук заявил, что возвращение к смешанной системе голосования может стать предметом обсуждения между представителями новой правящей коалиции ДПМ-ПСРМ.

В эфире телепередачи Никифорчук высоко оценил смешанную систему голосования, отмененную летом 2019 года. По его мнению, введение такой системы возложило на депутатов ответственность и заставило их посещать избирательные округа, в которые они не ездили долгое время, сообщает agora.md

«Я думаю, что смешанная система голосования является идеальным решением для Молдовы. Так как мы проголосовали за изменение законодательства и внедрили смешанную систему, все депутаты, которые планировали баллотироваться в избирательных округах, стали выезжать из Кишинева и начали встречаться с гражданами, решать их проблемы, привлекать инвестиции, быть заметными. Это было хорошо. Каждый член парламента приезжал в территорию. Что потеряли районы от присутствия этих депутатов? Только выиграли! Были бы эти депутаты такими же активными, если бы не было выборов в избирательных округах? Я думаю, что нет. Я думаю, что ответственность депутатов была вызвана именно смешанным голосованием. Они ездили сами, а не по настоянию руководства партии. Я думаю, что граждане чувствуют, что присутствие депутатов в настоящее время меньше», - считает демократ.

Никифорчук подчеркнул, что не было никаких обсуждений о возвращении к смешанной системе голосования, «но это не исключает возвращения к этой теме в будущем».

«В целом, намерение ДПМ состояло в том, чтобы все 101 депутат были избраны в избирательных округах. Тогда это был компромисс, также с социалистами. Это может стать темой для обсуждения в будущем», - отметил депутат.