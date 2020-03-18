Александр Слусарь: За 60 дней чрезвычайного положения могут произойти определенные нарушения

Введение в течение 60 дней чрезвычайного положения может означать попытку вывести Парламент от парламентского контроля и, в некотором смысле, „распутывание еще больше рук” высшей исполнительной власти, в этот период могут произойти определенные злоупотребления. Такое мнение высказал депутат от Платформы ДА, заместитель председателя Парламента Александр Слусарь телеканала TV8.

По словам депутата, по этой причине Платформа DA не проголосовала за введение чрезвычайного положения. „Вчера вечером (16 марта, прим. ред.) вся страна увидела, как Правительство проголосовало за 30 дней, неужели они не понимали тогда всю серьезность ситуации. За одну ночь ситуация изменилась”, - отметил он.

По словам парламентария, Правительство не только изменило за ночь сроки, с 30 до 60 дней, но и пришло в Парламент, чтобы потребовать этого, будучи совершенно неподготовленным. Александр Слусарь сказал, что Правительство должно было разработать план конкретных мер, которые оно предпримет, но также и решения для каждого сектора. Депутат привел пример Румынии, где на днях также было введено чрезвычайное положение, и Правительство разработало исчерпывающий план на этот счет.

Александр Слусарь сказал также, что государство должно не только принимать карательные меры, но и предлагать людям решения. „Давайте введем ограниченный режим труда, с усилением мер защиты, мы не можем парализовать всю страну”, - предложил он.

Заместитель председателя Парламента, депутат от ПДС Михай Попшой считает, что вместо 60 дней чрезвычайного положения было бы уместно установить 30. Несмотря на это, данная мера опоздала, потому что ситуация намного сложнее, чем кажется. „У нас пандемия, которую человечество давно не видело. Риски для жизни и здоровья граждан очень высоки”, - сказал депутат.

По его словам, люди должны проникнуться серьезностью ситуации. Они должны соблюдать социальную дистанцию ​​и карантин. Государство должно выплачивать пособия людям, которые вынуждены не работать, а также бизнес-среде. „Что касается мер, принимаемых банками, мы не должны полагаться на добрую волю каждой из них. Это должен быть системный подход”, - считает Михай Попшой. Государство не должно забывать и о гражданах Молдовы, которые оказались в это время за границей, на улице, считает парламентарий.