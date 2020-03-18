Константин Старыш: У оппозиции нет морального права возмущаться

Накануне выборов действовал красный код. Люди получали СМС от правительства, призывая их оставаться дома. А сами поступили цинично и провели выборы в Хынчештском районе.

Об этом заявил журналист Константин Старыш, передает enews.md

«Уязвимость оппозиции в том, что не отказались от участия в выборах. Если бы даже они прошли, это сделало бы их нелегитимными с моральной точки зрения. А теперь возмущаться у них нет никакого права, хотя сторонники призывали отозвать своих кандидатов. Оппозиционеры думали, война все спишет, но нет, не случилось. Конечно, если бы они победили, про коронавирус бы даже не вспомнили».

Старыш напомнил, что накануне выборов действовал красный код. Люди получали СМС от правительства, призывая их оставаться дома. А сами поступили цинично. Более того, итоги их устроили, и они на второй день объявили ЧС. Власти могли бы не проводить выборы и ставить под угрозу здоровье людей. А если бы правые отказались от участия в выборах, и их бы все-таки провели, у них было бы моральное право возмущаться и опротестовывать итоги, считает Старыш.