Депутаты Pro Moldova грозят судом демократу Никифорчуку

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Группа Pro Moldova отреагировала на обвинения депутата-демократа Евгения Никифорчука, заявившего, что за выход из ДПМ им заплатили.

Депутаты отвергают обвинения и утверждают, что подадут в суд на Никифорчука, сообщает agora.md

«Мы отмечаем рост клеветнических нападок на Pro Moldova. Нам понятны обиды и расстройство членов ДПМ, которые столкнулись с волной жесткой критики после того, как они предали страну в обмен на должности и безопасность небольшой группы из руководства партии. Заявления были сделаны Никифорчуком преднамеренно, чтобы дискредитировать Pro Moldova», - отмечается в заявлении политической группы.

Pro Moldova отвергли все обвинения демократа и заявили, что подадут в суд на Евгения Никифорчука за клевету и ложные заявления.

Напомним, что вице-председатель ДПМ Евгений Никифорчук заявил, что депутатам, вышедшим из Демократической партии и присоединившимся к группе Pro Moldova, заплатили.

«Ходят разговоры о суммах, полученных депутатами, которые вышли из ДПМ. Это 150-250 тысяч евро плюс ежемесячные выплаты в размере 5000 евро. Pro Moldova предлагает “зарплату” членам ДПМ, покидающим партию. Это 2000 евро в месяц. Так говорят люди, которые ушли», - сказал Евгений Никифорчук в эфире передачи Puterea a patra на канале N4.