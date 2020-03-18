Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Депутаты Pro Moldova грозят судом демократу Никифорчуку

    18.03.2020 19:37 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Группа Pro Moldova отреагировала на обвинения депутата-демократа Евгения Никифорчука, заявившего, что за выход из ДПМ им заплатили.

    Депутаты отвергают обвинения и утверждают, что подадут в суд на Никифорчука, сообщает agora.md

    «Мы отмечаем рост клеветнических нападок на Pro Moldova. Нам понятны обиды и расстройство членов ДПМ, которые столкнулись с волной жесткой критики после того, как они предали страну в обмен на должности и безопасность небольшой группы из руководства партии. Заявления были сделаны Никифорчуком преднамеренно, чтобы дискредитировать Pro Moldova», - отмечается в заявлении политической группы.

    Pro Moldova отвергли все обвинения демократа и заявили, что подадут в суд на Евгения Никифорчука за клевету и ложные заявления.

    Напомним, что вице-председатель ДПМ Евгений Никифорчук заявил, что депутатам, вышедшим из Демократической партии и присоединившимся к группе Pro Moldova, заплатили.

    «Ходят разговоры о суммах, полученных депутатами, которые вышли из ДПМ. Это 150-250 тысяч евро плюс ежемесячные выплаты в размере 5000 евро. Pro Moldova предлагает “зарплату” членам ДПМ, покидающим партию. Это 2000 евро в месяц. Так говорят люди, которые ушли», - сказал Евгений Никифорчук в эфире передачи Puterea a patra на канале N4.

    Обновлено ( 18.03.2020 20:06 )  