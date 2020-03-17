Премьер-министр с трибуны парламента принес извинения гражданам и предпринимателям

Премьер-министр Ион Кику принес свои извинения экономическим агентам, а также всем гражданам Молдовы, пострадавшим в связи с мерами, принятыми в контексте пандемии коронавируса.

«Я хочу извиниться перед гражданами Республики Молдова и экономическими агентами за неудобства, возникшие в связи с введением чрезвычайно жестких мер, но крайне необходимых для защиты жизни людей. Я знаю, что многие из вас страдают, я знаю, что обеспокоен бизнес. Но нам придется принимать еще более радикальные решения, если ситуация у нас будет развиваться, как в Италии, Испании, Франции и многих других европейских государствах. Мы должны понимать, что будут экономические последствия для всех: и для государства, и для экономических агентов, мы все должны будем заплатить, но важно не платить жизнями людей», - сказал премьер на сегодняшнем заседании парламента, цитирует deschide.md

В то же время он поблагодарил граждан Республики Молдова, которые мобилизуются в борьбе с распространением этой пандемии, а также экономических агентов, которые оказывают материальную и материально-техническую поддержку медицинским учреждениям.

«Я благодарю и преклоняюсь перед теми, кто стоит на передовой линии защиты нации от этой чрезвычайной опасности: врачами и медицинскими работниками, пограничниками, сотрудниками полиции и таможни, сотрудниками МВД, нашими дипломатами из зарубежных миссий и многими другими», - добавил Кику.