Дьяков: ДПМ будет претендовать на пост премьера или спикера после выборов президента

Демократическая партия будет претендовать на должность премьер-министра или председателя парламента после президентских выборов, которые пройдут этой осенью.

С таким заявлением выступил почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков, сообщает agora.md

«Проблема в том, что сейчас мы пришли в правительство в очень ответственное время и в то время, когда существует очень хрупкий баланс. В Соглашении есть предложение, чтобы Демократической партии досталась одна из главных должностей после президентских выборов. Такое предложение есть, и мы вернемся к нему после того, как они пройдут», - заявил Дмитрий Дьяков.

Более того, Дьяков сообщил, что председатель ДПМ Павел Филип будет кандидатом от демократов на пост премьер-министра или председателя парламента.

Напомним, что Партия социалистов и Демократическая партия пришли к соглашению о создании «политической платформы для поддержки правительства». В правительстве Кику демократы получили 5 министерских кресел. Кристина Лесник заняла пост вице-премьера по вопросам реинтеграции. Александру Пынзарь назначен на пост министра обороны. Игорь Шаров стал министром образования, культуры и науки. Олег Цуля получил должность министра иностранных дел и европейской интеграции, а Серджиу Рэйлян – пост министра экономики и инфраструктуры. прошел коридоры власти», утверждает экономист.