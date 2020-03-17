Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Усатый: "Свадьба" ПСРМ с ДПМ продолжилась дележом ВСМ

    17.03.2020 17:59 TVC21 Новости - Политика

    Созданная вчера «коронавирусная коалиция» ПСРМ-ДПМ начала свою работу в парламенте с того, что поделила между собой четыре должности членов Высшего совета магистратуры и продолжила компрометировать реформу юстиции, заявил лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый.

    «Их не остановило то, что в ходе конкурса на замещение этих должностей был изменен сам закон о ВСМ, поменялся состав юридической комиссии парламента, слушания кандидатов в комиссии не были полными и прозрачными, есть большие вопросы по поводу неподкупности кандидатов, и наконец, то, что эти кандидаты даже не удосужились явиться на заседание парламента, на котором их утверждали. Еще не высохли чернила на «свидетельстве о браке» между ПСРМ и ДПМ, как они решили продолжить свои свадебные гулянья дележкой ВСМ. Очередной социал-демократический договорняк только реформой юстиции не назовешь. Эта реформа как была, так и остается скомпрометированной», - заявил Ренато Усатый.

    Он также обратил внимание на то, что демократы и социалисты перешли к вопросу о введении в стране чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса только после того, как поделили между собой ВСМ. «Это еще одно красноречивое свидетельство приоритетов этой антинародной власти: первым делом корыстные партийные интересы, в данном случае, контроль над юстицией, и только потом забота о людях», - отметил лидер «Нашей Партии».

     