Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон просит парламент ввести режим ЧС

    16.03.2020 17:25 TVC21 Новости - Политика

    Президент Игорь Додон попросил правительство обратиться к парламенту с просьбой ввести чрезвычайное положение в Республике Молдова в связи с эпидемией COVID-19.

    Заявление было сделано в ходе обращения главы государства к гражданам.

    «Мы должны быть очень реалистичными и осторожными. Необходимо остановить распространение инфекции. Мы прекратили воздушные перевозки и ограничили доступ в страну, но появление случаев передачи вируса внутри страны требует от нас принятия новых мер. Давайте не будем паниковать и контролировать свои инстинкты, чтобы не штурмовать магазины, не мешать деятельности врачей, не распространять лживые новости. Как президент, я решил обратиться к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайной ситуации. Надеюсь, что в ближайшие часы парламент соберется для принятия этого решения», - сказал глава государства на брифинге.

    «Я призываю вас доверять властям и точно следовать их рекомендациям. Прежде всего, мы вместе должны остановить распространение этого вируса, важно оставаться здоровыми. Я уверен, что мы все преодолеем, если будем солидарными и дисциплинированными», - добавил глава государства.

     