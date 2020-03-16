Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • ПСРМ и ДПМ объявили о создании правящей коалиции

    16.03.2020 14:15 TVC21 Новости - Политика

    Партия социалистов и Демократическая партия объявили о том, что они пришли к соглашению о создании «политической платформы для поддержки правительства».

    Об этом на пресс-конференции заявили лидеры двух политических формирований.

    «Сегодня мы являемся свидетелями исторического события. После нескольких раундов переговоров ДПМ и ПСРМ пришли к соглашению о подписании коалиционного соглашения и создании парламентского большинства. Коллеги подписали это соглашение, и теперь мы хотим подписать этот документ публично», - заявила лидер ПСРМ Зинаида Гречаный.

    Председатель ДПМ Павел Филип сказал, что партия, которую он возглавляет, обдумывала, стоит ли предпринимать этот шаг во время пандемии коронавируса. По его словам, это является даже подходящим моментом.

    «ДПМ решила подписать соглашение в это трудное время и принять участие в акте управления. Мы не боимся трудностей. Я уверен, что у нас все получится», - сказал лидер ДПМ Павел Филип.

    Соглашение было подписано во время общенационального карантина и запрета на массовые мероприятия.

     