Комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит целесообразность введения чрезвычайного положения

Фото: TVC21

Премьер-министр Ион Кику созовёт Комиссию по чрезвычайным ситуациям для рассмотрения целесообразности введения чрезвычайного положения, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, передаёт IPN.

„Исходя из того, что мы обсуждаем, уже складываются условия для объявления этого чрезвычайного положения, которое позволит правительству и компетентным государственным органам мобилизовать больше ресурсов, позволит действовать с большими возможностями во всех сферах борьбы с этой эпидемией”, - заявил премьер Ион Кику по окончании совещания высшего руководства страны.

Если на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято решение о необходимости введения чрезвычайного положения, то премьер незамедлительно созовёт заседание правительства, которое утвердит это решение и призовёт парламент объявить чрезвычайное положение.

Согласно статье 66 Конституции Республики Молдова, только парламент является органом, обладающим правом объявлять чрезвычайное, осадное и военное положение.