Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит целесообразность введения чрезвычайного положения

    16.03.2020 13:19 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Премьер-министр Ион Кику созовёт Комиссию по чрезвычайным ситуациям для рассмотрения целесообразности введения чрезвычайного положения, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, передаёт IPN.

    „Исходя из того, что мы обсуждаем, уже складываются условия для объявления этого чрезвычайного положения, которое позволит правительству и компетентным государственным органам мобилизовать больше ресурсов, позволит действовать с большими возможностями во всех сферах борьбы с этой эпидемией”, - заявил премьер Ион Кику по окончании совещания высшего руководства страны.

    Если на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято решение о необходимости введения чрезвычайного положения, то премьер незамедлительно созовёт заседание правительства, которое утвердит это решение и призовёт парламент объявить чрезвычайное положение.

    Согласно статье 66 Конституции Республики Молдова, только парламент является органом, обладающим правом объявлять чрезвычайное, осадное и военное положение.

     