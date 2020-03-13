Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Плахотнюк опроверг заявления Усатого: Я на свободе и со мной все хорошо

    13.03.2020 14:26 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Бывший председатель ДПМ Влад Плахотнюк опроверг информацию, обнародованную примаром Бельц Ренато Усатым, от том, что он был арестован в среду в Соединенных Штатах за нарушение режима пребывания.

    В своем посте на Facebook экс-демократ написал, что он «в безопасности», а тем, кто «очень сильно о нем переживает», он посоветовал «успокоиться», потому что с ним все хорошо и он на свободе, сообщает realitatea.md

    «Для близких людей, которые действительно беспокоятся обо мне, я сообщаю с моей страницы в Facebook, что я в безопасности.

    А тем, кто «очень сильно обо мне переживает», я говорю успокоиться, потому что со мной все хорошо, и я на свободе.

    Я сожалею о том, что некоторые устраивают шоу и вбрасывают ложные новости для достижения различных целей, в том числе для увеличения своей аудитории и количества лайков. Но я предлагаю, чтобы они позаботились о себе и направили свою энергию на решение проблем граждан.

    Еще раз спасибо всем, кто действительно переживает за меня. Я заверяю, что у вас нет причин для этого. Вот почему я решил отреагировать на эту ложь. Но я не буду делать это каждый раз, когда различные персонажи будут делать заявления обо мне. Об изменениях в моей жизни я буду сообщать вам лично. Спасибо за ваше понимание», - написал Плахотнюк в Facebook.

    Напомним, что лидер «Нашей партии» Ренато Усатый сообщил вчера о задержании Влада Плахотнюка на территории США за нарушение режима пребывания.

     