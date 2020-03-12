Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ренато Усатый: Беглый олигарх Владимир Плахотнюк задержан в США

    12.03.2020 23:24 TVC21 Новости - Политика

    Находящийся в США бывший председатель Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк был задержан властями Соединенных Штатов, сообщает eNews.

    Об этом сообщил в соцсетях лидер оппозиционной "Нашей партии", мэр Бельц Ренато Усатый. Усатый не уточнил детали относительно задержания Плахотнюка, передает omg.md

    Молдавские власти пока ничего не сообщали о возможном задержании беглого олигарха Владимира Плахотнюка в США.

    Ранее сообщалось, что 13 января Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о введении персональных санкций в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

    Помпео объявил, что "Плахотнюк был причастен к коррупционным действиям, которые подрывают верховенство права и ставят под серьезную угрозу независимость демократических учреждений Молдовы".

    В этой связи Госсекретарь США заявил, что Плахотнюк и его ближайшие родственники не имеют права на получение визы в Соединенные Штаты. В результате, США внесли в санкционный список не только самого Плахотнюка, но также и его ближайших родственников: супругу Оксану Килдеску и двоих его детей. Всем им отказано в получении визы в Соединенные Штаты.

    "Сегодняшнее действие является чётким сигналом того, что Соединенные Штаты не терпят коррупции и солидарны с народом Республики Молдова в его борьбе против нее. Государственный департамент продолжит использование таких механизмов для продвижения содействия привлечению к ответственности коррупционеров как в этом регионе так и во всем мире", - подчеркнул Помпео в своем Заявлении 13 января.

    Безгранично правивший в Молдове с 2014 года олигарх Владимир Плахотнюк тайно покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила об отречении от власти.

    В Молдове в отношении Плахотнюка возбуждены уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. 17 октября 2019 года Владимир Плахотнюк был объявлен в международный розыск.

    Ранее сообщалось, что он проживал в Майами.

     