Наказания за распространение эпидемических заболеваний утверждены парламентом TVC21 Общество Физическим лицам, не соблюдающим мер по профилактике, предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями, подвергая ...

Виктор Чобану о ситуации с COVID-19: Пока гром не грянет, мужик не перекрестится TVC21 Общество Выявлено ещё два случая COVID-19. В общей сложности в Республике Молдова заражение коронавирусом до сих пор подтвердилось ...

Ещё два случая COVID-19. В общей сложности коронавирус подтверждён у 6 пациентов TVC21 Общество Выявлено ещё два случая COVID-19. В общей сложности в Республике Молдова заражение коронавирусом до сих пор подтвердилось ... 14

Канду: Филип и Жиздан угрожали Брашовскому, который пошел против них TVC21 Политика Бывший демократ Георге Брашовский ушел из ДПМ, потому что его запугивали лидер партии Павел Филип и бывший министр внутренних ...

Ренато Усатый: Беглый олигарх Владимир Плахотнюк задержан в США TVC21 Политика Находящийся в США бывший председатель Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк был задержан властями Соединенных Штатов, ... 53

Урекян: За Санду не проголосую, даже если меня поставят к стенке TVC21 Политика Фото: TVC21 «Если пойти по пути Майя Санду, то мы уже убедились в том, что это было за правление, что за правительство». ... 28

Волницкий: На месте ПСРМ я бы довел до конца дело о финансировании партии (видео) TVC21 Общество Если бы я был в верхушке Партии социалистов, я был бы заинтересован, чтобы дело о финансировании формирования расследовали ... 21

Андрей Нэстасе: Мы можем перенять лучшие практики США и Израиля в борьбе с коррупцией TVC21 Политика Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе считает, что наша страна может перенять опыт Израиля и Соединенных Штатов Америки в ... 28