Андрей Нэстасе: Мы можем перенять лучшие практики США и Израиля в борьбе с коррупцией

Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе считает, что наша страна может перенять опыт Израиля и Соединенных Штатов Америки в разных областях.
И, принимая меры по предотвращению коронавирусной инфекции, власти могут перенять передовой опыт других государств, считает Нэстасе, передает unimedia.info
«Израиль принял эффективные меры предосторожности по борьбе с коронавирусом. И Румыния предприняла оперативные меры», - отметил Нэстасе.
"Мы перенесем лучшие практики Израиля и во многих других областях. У них есть хорошие практики в области сельского хозяйства, в социальной сфере, в борьбе с коррупцией", - добавил Нэстасе.