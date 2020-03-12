Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андрей Нэстасе: Мы можем перенять лучшие практики США и Израиля в борьбе с коррупцией

    12.03.2020 22:59 TVC21 Новости - Политика

    Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе считает, что наша страна может перенять опыт Израиля и Соединенных Штатов Америки в разных областях.

    И, принимая меры по предотвращению коронавирусной инфекции, власти могут перенять передовой опыт других государств, считает Нэстасе, передает unimedia.info

    «Израиль принял эффективные меры предосторожности по борьбе с коронавирусом. И Румыния предприняла оперативные меры», - отметил Нэстасе.

    "Мы перенесем лучшие практики Израиля и во многих других областях. У них есть хорошие практики в области сельского хозяйства, в социальной сфере, в борьбе с коррупцией", - добавил Нэстасе.

     