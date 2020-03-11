Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду – об отсутствии единого кандидата на президентских выборах: Не будем паниковать

    11.03.2020 13:44 TVC21 Новости - Политика

    „Партия действия и солидарности заявляет, что в будущем она намерена намного лучше отбирать членов партии, которые будут больше работать на благо партии”. Заявление председателя ПДС Майи Санду было сделано в контексте того, что независимый кандидат Григоре Кобзак, ещё будучи членом политформирования, якобы солгал ПДС, что он не станет баллотироваться на выборах в округе Хынчешть.

    „Мы приложили усилия, чтобы поддержать в качестве кандидата Олесю Стамате, а господин Кобзак, которого мы поддержали на предыдущих выборах, решил нам солгать. До того, как Олеся Стамате дала согласие стать кандидатом от ПДС, господин Кобзак заверил нас, что он не будет баллотироваться”, - заявила Майя Санду в студии передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8.

    Более того, Майя Санду утверждает, что по итогам общения с Григоре Кобзаком в течение последних недель она поняла, что он ведёт игру в интересах Партии социалистов Республики Молдова.

    По словам председателя ПДС, правый политический фланг не выдвинул единого кандидата из-за того, что и партия Платформа „Достоинство и правда”, и Григоре Кобзак отказались провести опрос, чтобы выявить кандидата с наибольшими шансами.

    Касательно президентских выборов Майя Санду утверждает, что ПДС, ПППДП, ЛДПМ и платформа Unirea обсудили выдвижение единого кандидата извне политики, но вскоре после этих встреч ПППДП выдвинула своего, политического кандидата.

    Председатель ПДС отмечает, что не нужно паниковать в том случае, если консенсус относительно единого кандидата правых сил на осенних президентских выборах не будет найден, и призывает политический класс к проведению цивилизованной избирательной кампании.

     