Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Волницкий о коалиции ПСРМ - ДПМ: Люди Плахотнюка ушли и поменялась парадигма

    11.03.2020 01:58 TVC21 Новости - Политика

    «Поменялись новые условия, чтобы вести переговоры. Я не уверен, что г-н Додон и ПСРМ вели бы переговоры на том же уровне и такими же темпами, если бы в ДПМ остались люди Плахотнюк». Об этом рассказал в передаче «Главное» с Лилией Бураковской  политолог Игорь Волницкий, передает eNews.

    -Что произошло с ДПМ такого радикального за этот год, что коалиция социалистов с ними больше не является отравленной?

    «Речь идет в первую очередь о Плахотнюке и его команде. Они ушли не только из руководства, а вообще из партии. Нынешнее руководство ДПМ более-менее прагматично. В свое время г-н Плахотнюк избрал очень жесткий курс, к чему он привел, мы помним. Он часто нападал на Россию и не всегда обоснованно. Г-н Филип тогда был вице-председателем. Но это была политика партии, навязанная Владом Плахотнюком». Политолог считает, что ДПМ проводила определенную внешнюю политику в отношении США, ЕС. А сейчас ситуация поменялась. Последним актом был уход группы Канду, которая состоит из лояльных Плахотнюку людей. Поменялись парадигма и новые условия, чтобы вести переговоры.

    «Я не уверен, что г-н Додон и ПСРМ вели бы переговоры га том же уровне и такими темпами, если бы в ДПМ остались люди Плахотнюка. Но в оставшихся тоже есть его люди. Прагматизм молдавской политики никто не отменял. Есть множество примеров, когда за 30 лет его ставили на первый план, но эти люди периодически меняли партию – от унионистов до коммунистов, и обратно. Это политики, которые хотят предстать перед общественным мнением, как прагматики. И им это удается», заявил Волницкий.

     