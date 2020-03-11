Волницкий о коалиции ПСРМ - ДПМ: Люди Плахотнюка ушли и поменялась парадигма

«Поменялись новые условия, чтобы вести переговоры. Я не уверен, что г-н Додон и ПСРМ вели бы переговоры на том же уровне и такими же темпами, если бы в ДПМ остались люди Плахотнюк». Об этом рассказал в передаче «Главное» с Лилией Бураковской политолог Игорь Волницкий, передает eNews.

-Что произошло с ДПМ такого радикального за этот год, что коалиция социалистов с ними больше не является отравленной?

«Речь идет в первую очередь о Плахотнюке и его команде. Они ушли не только из руководства, а вообще из партии. Нынешнее руководство ДПМ более-менее прагматично. В свое время г-н Плахотнюк избрал очень жесткий курс, к чему он привел, мы помним. Он часто нападал на Россию и не всегда обоснованно. Г-н Филип тогда был вице-председателем. Но это была политика партии, навязанная Владом Плахотнюком». Политолог считает, что ДПМ проводила определенную внешнюю политику в отношении США, ЕС. А сейчас ситуация поменялась. Последним актом был уход группы Канду, которая состоит из лояльных Плахотнюку людей. Поменялись парадигма и новые условия, чтобы вести переговоры.

«Я не уверен, что г-н Додон и ПСРМ вели бы переговоры га том же уровне и такими темпами, если бы в ДПМ остались люди Плахотнюка. Но в оставшихся тоже есть его люди. Прагматизм молдавской политики никто не отменял. Есть множество примеров, когда за 30 лет его ставили на первый план, но эти люди периодически меняли партию – от унионистов до коммунистов, и обратно. Это политики, которые хотят предстать перед общественным мнением, как прагматики. И им это удается», заявил Волницкий.