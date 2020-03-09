Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Президент намерен ужесточить законодательство в связи с коронавирусом

    09.03.2020 16:06 TVC21 Новости - Политика

    Президент Игорь Додон сообщил о намерении ужесточить законодательство с целью предотвращения распространения коронавируса.

    Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник президент Игорь Додон после еженедельного совещания с премьер-министром и председателем парламента, передает infotag.md

    "Правительство предпринимает все необходимые действия для недопущения распространения инфекции. Но это не борьба одного человека, одной партии или правительства. Должна быть ответственность всего общества, граждане должны заботиться о своем здоровье, здоровье окружающих, родственников и своих близких", - отметил президент.

    По его словам, зарегистрированы множество случаев, когда граждане проявляют безответственность, по приезду в аэропорт неправильно заполняют анкеты о состоянии здоровья, вводят ложные данные, неправильно указывают страну, откуда они едут.

    "Поэтому есть необходимость ужесточить законодательство. Нужно ввести наказания для граждан, которые преднамеренно вводят в заблуждение ответственные органы - должны быть крупные штрафы, вплоть до привлечения к уголовной ответственности", - заявил Додон.

    Он сообщил, что уже в среду правительство одобрит законопроект по этому поводу, а до конца недели парламент в срочном порядке примет соответствующий закон.

    "У нас в стране 700 тыс. пенсионеров и 670 тыс. детей до 18 лет. Вся страна может заразиться из-за группы безответственных людей, которые не хотят указывать место, откуда они прибывают в страну, врут на границе, что приезжают не из зараженных зон, а также уклоняются от обследования и бегут из больниц. Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер", - подчеркнул Додон.

    Президент сказал также, что закон будет предусматривать и предоставление правительству полномочий запретить или ограничить проведение массовых мероприятий в связи с угрозой здоровья граждан.

    По его словам, властями рассматривается возможность продления каникул для школьников и приостановка работы детских садов, однако, согласно международным рекомендациям, такие меры вводятся только после распространения вируса внутри страны, а таких случаев в Молдове еще не фиксировали.

    Игорь Додон также призвал политиков не спекулировать на теме коронавируса и вместо критики предлагать идеи по повышению безопасности и противодействую распространению заболевания.

     