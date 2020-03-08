Влад Батрынча: Майя Санду маргинализовала Андрея Нэстасе в серьёзных политических вопросах

Майя Санду сегодня сделала все возможное, чтобы политически реабилитировать Канду. Они работают в связке по западным канцеляриям.

Об этом заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской вице-спикер парламента РМ Влад Батрынча.

Ведущая отметила, что в телепрограмме политик несколько раз упомянул связку Санду-Канду-Шор. Она поинтересовалась, не забыл ли кого-то Влад Батрынча или для него Санду - это весь блок ACUM. Также ведущая подчеркнула, что "в канун президентских выборов - это неплохая идея связать Санду, у которой высокие рейтинги, с людьми Плахотнюка".

"В западных канцеляриях работают Санду и Канду. Там они рассказывают страшные истории про Игоря Додона, про социалистов. Также они рассказывают о том, что нужно реабилитировать часть демократов. Нэстасе в этом участие не принимает. Майя Санду маргинализовала Андрея Нэстасе в серьёзных политических вопросах. Он сегодня не находится в эпицентре политической и дипломатической работы", - заявил Батрынча.