Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дмитрий Дьяков после переговоров с ПСРМ: 50% министерств для ДПМ - это нормально

    05.03.2020 16:34 TVC21 Новости - Политика

    Демократы и социалисты провели первый раунд переговоров по созданию правящей коалиции.

    Дискуссия, по словам почетного председателя ДПМ Дмитрия Дьякова, «прошла в дружеской атмосфере». Тем не менее, Дьяков заявил, что пока не обсуждались никакие кандидатуры, а также не велось речи о разделе кресел в министерствах, сообщает agora.md

    «Мы хотим сообщить вам, что мы провели первый раунд обсуждений с коллегами из ПСРМ. Состоялся первый обмен мнениями относительно возможности сотрудничества и формирования правящей коалиции, а также перспектив стабилизации ситуации в Республике Молдова. Мы выдвинули проект для европейской Молдовы. На основании этого мы обсудим, в какой степени мы можем участвовать в коалиции», - сказал Дьяков.

    По словам депутата, для ДПМ важно положить конец «спекуляциям, что Республика Молдова отклоняется от европейского пути».

    «У нас та же ситуация, что и в начале правления Филипа. Если мы примем идею вступления в коалицию, ДПМ должна быть гарантом того, что мы не отступим от курса, начатого десять лет назад.

    Дискуссия была дружеской. Мы обсуждали не конкретные институты, как об этом спекулировали в прессе, а направления деятельности. Приоритетом является вовлечение в секторы, связанные с внешними связями, внешними партнерами. В противном случае посмотрим, какое продолжение все это получит», - сказал Дьяков.

    Он также подчеркнул, что разделение министерств не обсуждалось, но сказал:

    «Есть девять министерств. Если 50% министерств будут находиться под руководством ДПМ, это было бы нормально».

     