Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андриан Канду: Додон боится Плахотнюка и не хочет его присутствия в Молдове даже в наручниках

    05.03.2020 16:31 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Президент Игорь Додон не искренен, когда говорит, что хочет, чтобы Владимира Плахотнюка привезли в Молдову в наручниках, потому что он боится бывшего лидера ДПМ.

    Об этом заявил бывший депутат-демократ Андриан Канду в эфире передачи на телеканале Jurnal TV, сообщает cotidianul.md

    Лидер группы Pro-Moldova подчеркнул, что его не вызывали в прокуратуру, чтобы спросить, где находится Владимир Плахотнюк, учитывая, что он публично признал, что постоянно разговаривает по телефону с бывшим лидером ДПМ, который объявлен в розыск.

    На вопрос, хочет ли Игорь Додон видеть Плахотнюка в Молдове «в наручниках», как об этом неоднократно говорил глава государства, Канду ответил: «Не думаю. Вероятно, ему будет страшно».

    «Страх непредсказуемости. На самом деле, г-н Плахотнюк - сильный, необычный человек, очень хорошо организованный, с определенным видением, стратегиями. Любой бы испугался, если бы Плахотнюк был его противником», - сказал Андриан Канду.

     