Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • ДПМ приняла предложение ПСРМ провести переговоры по созданию коалиции

    04.03.2020 19:06 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Демократическая партия приняла предложение социалистов начать переговоры о формировании правящей коалиции.

    «Переговоры начнутся в ближайшие дни, после чего партия примет решение», - сообщается в пресс-релизе формирования.

    Решение было принято сегодня Национальным политическим советом формирования.

    «Во время встречи ДПМ отметила, что диалог с блоком «ACUM» провалился, поскольку его лидеры хотят досрочных выборов, чтобы вернуться в парламент, и уже думают о президентских выборах», - говорится в заявлении.

    Обновлено ( 04.03.2020 19:18 )  

       