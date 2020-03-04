ДПМ приняла предложение ПСРМ провести переговоры по созданию коалиции

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Демократическая партия приняла предложение социалистов начать переговоры о формировании правящей коалиции.

«Переговоры начнутся в ближайшие дни, после чего партия примет решение», - сообщается в пресс-релизе формирования.

Решение было принято сегодня Национальным политическим советом формирования.

«Во время встречи ДПМ отметила, что диалог с блоком «ACUM» провалился, поскольку его лидеры хотят досрочных выборов, чтобы вернуться в парламент, и уже думают о президентских выборах», - говорится в заявлении.