ПДС призвала демократов не соглашаться на коалицию с ПСРМ

Партия «Действие и солидарность» заявила, что она внимательно следит за тем, что происходит в настоящий момент в Демократической партии Молдовы, а именно за переговорами демократов с ПСРМ с целью создания правящей коалиции.

«Мы понимаем, что группа уязвимых депутатов пойдет на политический совет, чтобы преобразовать решение, продиктованное Игорем Додоном, в решение Демократической партии. На плечах членов совета партии лежит огромная ответственность перед их собственными избирателями, которые в основном являются проевропейцами», - говорится в публикации партии в Facebook, сообщает deschide.md

Представители ПДС отмечают, что «это решающий момент в траектории этого политического формирования, которое делает выбор между реформой и внутренним очищением, с одной стороны, и поглощением Социалистической партией, с другой стороны».

«В последние недели ПДС прилагает большие усилия, чтобы найти общую платформу с ДПМ, путем обсуждения деклараций о необратимости вектора европейской интеграции, осуждения намерений федерализации страны и инициирования процедуры отставки правительства. Все наши попытки были отклонены под разными предлогами», - отмечается в пресс-релизе ПДС.

Напомним, что ПСРМ решила начать переговоры о создании коалиции с ДПМ