ПСРМ решила начать переговоры о создании коалиции с ДПМ

Партия социалистов Республики Молдова созвала сегодня Республиканский совет, чтобы обсудить политическую стратегию и действия на последующий период. Об этом сообщается в пресс-релизе партии социалистов.

"В этом контексте была проанализирована деятельность партии в Парламенте и Правительстве, способы, с помощью которых можно повысить как ее эффективность, так и усилить политическую поддержку правительственной команды.

Было установлено, что нынешнее Правительство выполнило краткосрочные задачи, поставленные при его утверждении, смогло избежать политического и социального кризиса, начатого в ноябре прошлого года блоком ACUM, отказавшимся от управления и коалиции. Также, правительственная команда выполнила обязательства, обговоренные с международными партнерами, доказательством чему является успешное завершение программы с МВФ», - сообщается в пресс-релизе.

«ПСРМ сожалеет о том, что бывшие политические партнеры из блока ACUM не ответили на многочисленные призывы вернуться к диалогу и вместе найти консенсус, который приведет к необходимой политической стабильности, предпочитая вместо диалога настаивать на организации досрочных выборов, которые в любом случае привели бы нас снова за стол переговоров, но со значительными расходами для граждан и страны.

Мы предоставили достаточно времени бывшим коллегам по альянсу из ПДС и «Платформы ДА», чтобы они прояснили внутреннюю ситуацию, преодолели определенные недопонимания, которые привели к развалу коалиции. Сегодня мы находимся в ситуации, когда приходится констатировать, что ясной опцией блока ACUM осталась организация досрочных выборов, присутствует нежелание вернуться к власти, чтобы продолжить дела, начатые вместе», - говорится в сообщении для прессы.

ПСРМ подчеркивает, что в случае, если подписание политического соглашения о создании парламентского большинства не будет возможным, партии, которые не согласятся на диалог или заблокируют деятельность Правительства Иона Кику, должны взять на себя ответственность за провоцирование досрочных парламентских выборов.

«Призываем все парламентские партии внести свой вклад посредством политической деятельности в реализацию этих целей", - отмечается в пресс-релизе.