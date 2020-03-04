Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • СМИ: Дьяков на рождественских каникулах был в Майами

    04.03.2020 14:33 TVC21 Новости - Политика

    Почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков провел рождественские каникулы не только в Молдове, но и в США.

    Как сообщил источник во фракции ДПМ для omg.md, пока часть фракции во главе с Андрианом Канду ездила в Израиль, где были проведены переговоры с Иланом Шором, Дмитрий Дьяков слетал в Америку.

    "Доподлинно известно, что под видом частной семейной поездки наш лидер слетал в Майами, и далеко не случайно был выбран именно этот город", - заявил собеседник агентства, отказавшись уточнить цель поездки Дмитрия Дьякова в Майами.

    Известно, что в Майами скрывается беглый олигарх, бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.

    Сам Дьяков признавался в программе «Главное», что последний раз говорил с Плахотнюком летом прошлого года.

     

       