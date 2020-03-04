Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Вице-председатель парламента требует отменить голосование по закону, принятому в пятницу

    04.03.2020 14:29 TVC21 Новости - Политика

    Вице-председатель парламента Александр Слусарь требует отменить голосование по проекту, согласно которому пенсии будут проиндексированы два раза в год для всех, но с меньшим коэффициентом. По словам депутата, голосование произошло с серьезными нарушениями Регламента парламента, передает IPN.

    „Не был соблюден срок в десять дней для внесения поправок между первым и вторым чтением. Поправка Ливиу Вовка, предусматривающая увеличение бюджетных расходов, не была направлена в правительство. Кроме того, Комиссия по социальной защите, вопреки положениям регламента, приняла проект с меньшей индексацией пенсий для второго чтения сразу после голосования по документу в первом чтении”, пишет депутат в Facebook.

    По его словам, не соблюдена норма, предусматривающая, что поправки, отклоненные комиссией, в обязательном порядке выносятся на голосование на пленарном заседании. Поправка депутата Ливиу Вовка не была вынесена на голосование. „Таким образом, фракция Платформы DA требует отмены пятничного голосования и соблюдения г-жой Гречаной (Зинаида Гречаный, председатель парламента, прим. ред.) правовых процедур. Парламент не является поместьем Додона (президента Игоря Додона) и никогда не будет”, пишет Александр Слусарь.

     

       