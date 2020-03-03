Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Ион Кику: Развитию сельского хозяйства в Молдове мешает неправильное налогообложение
    Фото: TVC21 Проблема цепочки создания стоимости сельскохозяйственной продукции в Молдове заключается в неправильном ...
    0
    Владимир Воронин обратился в прокуратуру после выступления Думитру Дьякова в социальных сетях
    Фото: TVC21 Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин направил в Генеральную прокуратуру обращение, в котором касается ...
    3
    Майя Санду: Приднестровский конфликт превратился в грязный бизнес
    Фото: TVC21 Лидер Партии "Действие и солидарность" Майя Санду утверждает, что "то, что называется “приднестровским ...
    55
    Дмитрий Дьяков о президентских выборах: У ДПМ будет свой кандидат (видео)
    Все коллеги, с которыми мы советовались, в один голос сказали, что у ДПМ должен быть свой кандидат на выборах. ...
    72
    Андриан Канду: Pro Moldova поддержит вотум недоверия против главы МИДЕИ
    Андриан Канду объявил, что парламентская группа Pro Moldova поддержит повторный вотум недоверия против министра иностранных ...
    69
    Игорь Додон о протестах: Это нормальная практика демократии
    После эвакуации боеприпасов российские войска также должны будут покинуть левый берег Днестра, - считает президент Молдовы ...
    85
    Марк Ткачук: Лишь досрочные выборы смогут стать итогом по освобождению захваченного государства
    Фото: TVC21 Бывший идеолог ПКРМ Марк Ткачук считает, что в стране необходимо провести досрочные парламентские выборы. ...
    42
    Протест на ПВНС: Отставка правительства и досрочные выборы!
    Отставка нынешнего правительства и роспуск парламента с последующей организацией досрочных выборов - таковы требования ...
    73
    Андрей Нэстасе баллотируется на президентских выборах
    Лидер Политической партии „Платформа достоинство и правда” Андрей Нэстасе баллотируется на президентских выборах, ...
    83
    Дмитрий Дьяков: Я не хочу вспоминать наш последний разговор с Плахотнюком (видео)
    Я разговаривал с Владом Плахотнюком, когда он уже покинул Молдову, мы говорили о делах партии. ...
    135

    • Владимир Воронин обратился в прокуратуру после выступления Думитру Дьякова в социальных сетях

    03.03.2020 17:41 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин направил в Генеральную прокуратуру обращение, в котором касается „откровений” почетного председателя Демократической партии Думитру Дьякова. По данным лидера коммунистов, демократ „открыто признает в заметке в социальных сетях, что сбежавшие депутаты из Фракции Партии коммунистов Парламента предыдущего созыва получили взятки”, передает IPN.

    „Дьяков отмечает также, что председатель ПКРМ Владимир Воронин лично получил деньги за уход не менее восьми депутатов. Дьяков завершает свои откровения словами о том, что весь мир знает о том, кто ему отдал эти деньги. Учитывая открытое признание политика и партийного руководителя, просим вас возбудить уголовное дело по вопросу о коррумпировании депутатов, проверить заявления господина Думитру Дьякова, назвать имена упомянутых восьми депутатов в социальных сетях, сумму денег, выплаченных за уход каждого из них, кем и кому были выплачены эти деньги, в какой валюте и на каких условиях”, говорится в обращении Владимира Воронина.

    В своем письме в социальных сетях Думитру Дьяков касается 14 депутатов, которые покинули ПКРМ. „О тех 14 депутатах, которые покинули его, он даже не искал других слов, кроме как „предателей”. Несмотря на то, что за уход, по крайней мере, восьми из них деньги, насколько мне известно, получил сам Воронин. От кого, весь мир знает! Но почему Воронин обиделся на меня?”, спрашивает себя демократ. 

    Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру подтвердила по просьбе  IPN, что обращение Владимира Воронина принято.

     

       