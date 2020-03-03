Владимир Воронин обратился в прокуратуру после выступления Думитру Дьякова в социальных сетях

Фото: TVC21

Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин направил в Генеральную прокуратуру обращение, в котором касается „откровений” почетного председателя Демократической партии Думитру Дьякова. По данным лидера коммунистов, демократ „открыто признает в заметке в социальных сетях, что сбежавшие депутаты из Фракции Партии коммунистов Парламента предыдущего созыва получили взятки”, передает IPN.

„Дьяков отмечает также, что председатель ПКРМ Владимир Воронин лично получил деньги за уход не менее восьми депутатов. Дьяков завершает свои откровения словами о том, что весь мир знает о том, кто ему отдал эти деньги. Учитывая открытое признание политика и партийного руководителя, просим вас возбудить уголовное дело по вопросу о коррумпировании депутатов, проверить заявления господина Думитру Дьякова, назвать имена упомянутых восьми депутатов в социальных сетях, сумму денег, выплаченных за уход каждого из них, кем и кому были выплачены эти деньги, в какой валюте и на каких условиях”, говорится в обращении Владимира Воронина.

В своем письме в социальных сетях Думитру Дьяков касается 14 депутатов, которые покинули ПКРМ. „О тех 14 депутатах, которые покинули его, он даже не искал других слов, кроме как „предателей”. Несмотря на то, что за уход, по крайней мере, восьми из них деньги, насколько мне известно, получил сам Воронин. От кого, весь мир знает! Но почему Воронин обиделся на меня?”, спрашивает себя демократ.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру подтвердила по просьбе IPN, что обращение Владимира Воронина принято.