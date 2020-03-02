Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон о протестах: Это нормальная практика демократии

    02.03.2020 16:44 TVC21 Новости - Политика

    После эвакуации боеприпасов российские войска также должны будут покинуть левый берег Днестра, - считает президент Молдовы Игорь Додон.

    Он сообщил журналистам в понедельник после торжественного возложения цветов в память о павших в вооруженном конфликте на Днестре, что "на левом берегу еще с советских времен остались склады боеприпасов, и около тысячи военнослужащих РФ, которые эти склады охраняют", передает infotag.md

    При этом президент подчеркнул, что "речь не идет ни о какой военной базе".

    "В 2019 г. российские партнеры выдвинули инициативу об утилизации/эвакуации этих боеприпасов. Сразу после того, как будет обеспечен вывоз боеприпасов, российские войска также должны будут уйти с левого берега. Посмотрим, что будет с миротворческой миссией под эгидой ОБСЕ. Посмотрим, что будет с ней, чтобы гарантировать стабильность после нахождения политического решения (в процессе урегулирования - "И.")", - сказал президент.

    Он назвал приднестровский конфликт - "трагической страницей в истории современной Молдовы", и видит своей задачей "найти решения, в том числе политического характера, чтобы" перевернуть эту страницу.

    "Для этого необходимо прийти к национальному консенсусу. И не исключаю, что это можно обеспечить со временем. И мы находимся в процесс поиска такого решения", - сказал Додон.

    Он также прокомментировал протест ветеранов-комбатантов в центре Кишинева, сказав, что "это нормальная практика демократии, у каждого гражданина есть право на протест, если при этом не нарушается закон".

    "Они правы в том, что власти должны оказывать ветеранам большое внимание. Насколько я знаю, члены правительства встречались с представителями ветеранов, и нашли решения проблем, которые ранее оставались неразрешенными", - заверил президент.

     

       