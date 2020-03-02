Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андрей Нэстасе баллотируется на президентских выборах

    02.03.2020 16:31 TVC21 Новости - Политика

    Лидер Политической партии „Платформа достоинство и правда” Андрей Нэстасе баллотируется на президентских выборах, которые состоятся этой осенью. Об этом было объявлено на пресс-конференции после заседания Национального политического совета формирования, которое состоялось в воскресенье, 1 марта, передает IPN.

    „Платформа „Достоинство и правда” решила сегодня официально открыть фронт политической борьбы для окончательной нейтрализации того, кто своими действиями и подходами сохраняет Республику Молдова на периферии Европейского Союза и отказывается разрешить эмансипацию и демократизацию нашего общества. Таким образом, Национальный политический совет единогласно принял решение о назначении председателя Платформы „Достоинство и правда” Андрея Нэстасе в качестве кандидата на должность президента Республики Молдова, на выборах, которые состоятся осенью этого года”, - процитировал из заявления совета генеральный секретарь партии Ион Тергуцэ.

    Андрей Нэстасе заявил, что сегодня согласился взять на себя огромную ответственность. „С этого момента и до выборов осталось несколько месяцев, в течение которых мы должны приложить большие усилия, чтобы добиться успехов в том, что мы наметили. Возвращение должности президента Республики Молдова - это лишь средство, посредством которого мы хотим достичь наших высших целей - повышение качества жизни людей, искоренение коррупции, справедливость для всех и каждого, свобода, правовое государство, независимое правосудие, воссоединенные семьи, европейская интеграция для Республики Молдова”, - заявил политик.

    Лидер Платформы „Достоинство и правда” отметил, что Республике Молдова нужен новый политический класс. „Мы не можем ждать еще 30 лет, чтобы именно мы руководили нашей страной, а не те, которых поддерживают внешние силы. Молдова нуждается в президенте, который является образцом хорошего поведения и равновесия, фактором, который был бы катализатором всех действий государства для развития, экономического благосостояния и социального мира”, - добавил Андрей Нэстасе.

    Вице-председатель ППДП, депутат Александр Слусарь заявил, что Платформа „Достоинство и правда” является партией, рожденной на улице, которая пришла в политику, продвигая идею единства. И такой же подход применяется к президентским выборам, когда было сделано все возможное, чтобы выявить единого непартийного кандидата. „Но я не знаю, почему эта идея, эта цель рассматривалась как слабость. Таким образом, исходя из политической реальности и разумной дозы эгоизма, ППДП решила войти в эту непростую борьбу, чтобы выиграть”, - заявил он.

    Другой вице-председатель партии, депутат Игорь Мунтян сказал, что Андрей Нэстасе является кандидатом объединения. По его словам, должность президента не должно быть оставлена в руках тех, кто ее захватил, а партии должны сотрудничать, чтобы предложенная кандидатура победила на президентских выборах.

     

       