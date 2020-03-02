Дмитрий Дьяков: Я не хочу вспоминать наш последний разговор с Плахотнюком (видео)

Я разговаривал с Владом Плахотнюком, когда он уже покинул Молдову, мы говорили о делах партии.

Об этом заявил лидер фракции Демократической партии Думитру Дьяков в передаче «Главное» с Лилией Бураковской, пишет point.md.

"О чем вы говорили с Плахотнюком, он говорил, что не вернется? Чеботарь рассказывал, что он так и не написал заявление о выходе из партии. Есть такое заявление, либо Плахотнюк - член ДПМ?", - поинтересовалась ведущая.

Дьяков ответил, что Плахотнюк не является членом ДПМ.

"Какой он член ДПМ, что вы. Он ушел с должности, я думаю, что он для себя решил не возвращаться в политику. Я слышал, что он не желает заниматься политической деятельностью. Даже если я какие-то вещи помню из последнего разговора с Плахотнюком, я не хочу о них вспоминать", - подчеркнул Дьяков.