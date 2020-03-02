Александр Слусарь: Додон рассчитывал дергать за веревочки и вещать о хорошем (видео)

Главная ошибка Додона была в том, что он думал, будто расставит людей, они быстро начнут генерировать идеи на его второй мандат. Заявил вице-председатель Платформы DA Александр Слусарь в программе «Главное» с Лилией Бураковской, пишет point.md.

"В правительстве, когда нужно генерировать хорошие идеи, оглядываются на Додона. У самого Додона было 2-3 социальные инициативы, они были разрекламированы. Говорили, что будут поддерживать отечественного производителя, но голосуют за поправки, которые выгодны импортерам. Ошибка Додона была в том, что он создал правительство технократов. Это не самостоятельное правительство, оно оглядывается на каждый чих Додона. Они не хотят принимать решения.

Додон думал, что будет дергать за веревочки и вещать о хороших вещах, а сейчас он должен ответить, почему поднялись тарифы на транспорт, почему вместо увеличения пенсий они снизятся, почему все схемы остались, не аннулировал закон о миллиарде и многое другое. Я не думал, что будет такое слабое правительство", - отметил Слусарь.