Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    Таубер о коалиции Санду-Канду-Шор-Нэстасе: Мы открыты к диалогу (видео)
    Мы открыты к диалогу, мы общаемся со всеми фракциями и депутатами. ...
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    • Таубер о коалиции Санду-Канду-Шор-Нэстасе: Мы открыты к диалогу (видео)

    02.03.2020 16:18 TVC21 Новости - Политика

    Мы открыты к диалогу, мы общаемся со всеми фракциями и депутатами.

    В первую очередь будет сотрудничать с теми, кто позволит нам реализовать свою программу, те пункты, которые мы обещали своим 117 тысячам жителей, которые нас поддержали». Об этом заявила в передаче «Главное» с Лилией Бураковской депутат парламента РМ от партии «Шор» Марина Таубер, сообщает enews.md

    - Мы сразу заявили, что являемся оппозиционной фракцией и партией. У нас есть партии, которые вроде бы оппозиция, как ДПМ. Мы понимаем, что это неформализованная коалиция. Они давно делят министерства, портфели.

    «Мы считаем, что самым лучшим выходом для нашей страны будут досрочные выборы. Чтобы люди еще раз смогли проголосовать, увидев бездействие Додона и его свиты. Тем не менее, если наши избиратели, которые дали нам мандат доверия, делегировали нас в парламент через наши территориальные организации, потребуют, чтобы мы не ввергали нашу страну в досрочные выборы или находили другой выход, мы готовы и открыты для обсуждения возможностей, чтобы реализовать нашу программу», - сказала Таубер.

     

     

       