Расстались со слезами на глазах: Дьяков назвал трагедией уход Брашовского к Канду

Почетный председатель ДПМ Думитру Дьяков остро отреагировал на решение своего коллеги по фракции Георгия Брашовского присоединиться к Канду, сообщает eNews.

"Несколько минут назад мне позвонил мой коллега по фракции Георгий Брашовский и со слезами на глазах просил прощения за то, что покидает фракцию и присоединяется к группе Канду. Я пробовал объяснить, переубедить его, но понял, что все уже решено. Он плакал и я плакал. Большая трагедия, когда понимаешь, что ничего не можешь сделать"- написал Дьяков в социальных сетях.