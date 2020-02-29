Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Ренато Усатый: Часть депутатов Партии социалистов готова выйти из фракции
    Фото: TVC21 В ближайшее время структура парламента может претерпеть существенные изменения, а часть депутатов контролируемой ...
    7
    Тариф выше на теплоноситель, поставляемый Apă-Canal Chișinău
    Потребители, обеспеченные теплом предприятием Apă-Canal Chişinău, будут платить больше за эту услугу. Национальное агентство ...
    18
    Расстались со слезами на глазах: Дьяков назвал трагедией уход Брашовского к Канду
    Почетный председатель ДПМ Думитру Дьяков остро отреагировал на решение своего коллеги по фракции Георгия Брашовского ...
    23
    Ион Чебан о переносе центрального автовокзала: Там должна быть парковка (видео)
    «Сложность в том, что это частная собственников нескольких агентов. Если мы сможем убедить инвесторов, мы готовы помочь, ...
    40
    Владислав Кульминский: Новый кредит – старые схемы и традиции
    «200 млн долларов на строительство дорог, которые, по утверждению премьера Кику, Россия предоставит Молдове в этом году, ...
    22
    Андриевский: У Филипа нет другого выхода, как договариваться с ПСРМ
    «У нас скоро появятся два весомых тяжеловеса - слева и справа. ДПМ-ПСРМ - новый сильный левый центр. Разногласий между ...
    181
    Числовой критерий при регистрации партий признан неконституционным
    Конституционный суд заявляет неконституционной фразу: „число которых не может быть меньше четырех тысяч” из Закона ...
    132
    Красносельский: Приднестровье предпримет меры для снижения зависимости от банковской системы Молдовы
    Приднестровье сделает все возможное для снижения зависимости от банковской системы Молдовы. Такое решение принял накануне ...
    85
    Александр Муравский: Де факто, мы говорим о ста днях прямого руководства исполнительной власти президентом страны
    Одно дело, когда правительство сформировано после парламентских выборов, когда четко есть политическое большинство. ...
    246
    Ион Кику: Изменения в составе правительства не могут быть внесены, пока я не выскажусь по кандидатам
    Фото: TVC21 Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику утверждает, что не участвовал в каких-либо дискуссиях о создании ...
    164

    • Владислав Кульминский: Новый кредит – старые схемы и традиции

    29.02.2020 00:20 TVC21 Новости - Политика

    «200 млн долларов на строительство дорог, которые, по утверждению премьера Кику, Россия предоставит Молдове в этом году, это приглашение к бесконтрольному распилу. Не менее 30% из них – около 65 млн., уйдут в откаты». Об этом заявил Владислав Кульминский, эксперт IPIS, специально для eNews.

    -Для освоения таких средств нужны серьезная система закупок, сдержек и противовесов, чтобы пресечь злоупотребления. Но эксперты утверждают, что всего этого у нас нет. Молдова в состоянии самостоятельно, без контроля со стороны, освоить такие средства?

    -Нет. Потому что правительство само без контроля. Будет назначать и менять условия конкурса, приглашать компании к участию (или закрывать дорогу), отбирать победителя, выдавать деньги, следить за качеством работ, принимать окончательный вариант работы. Я уверен, что в таким условиях, без сомнения, выберут компании "своих" людей. В Молдове это было всегда.

    Результаты освоения этих денег мы все видим - много новых дорогих машин на разбитых вдребезги улицах Кишинева, новые дома в престижных районах, элитные отпуска баронов ПСРМ на дорогих курортах. Из этих откатов будут финансироваться дорогие и бесполезные тролли и "аналитики", которые раньше были с  демократами, и которые за деньги самих людей будут каждый день создавать новые мифы и пропаганду под переизбрание Президента. 

    За доказательствами далеко ходить не надо. Игорь Додон недавно сказал, что в Приднестровский регион, особенно на ранних этапах (до 2011 г), вкачивали как раз по 300 млн долларов в год. До сегодняшнего дня не закончены расследования о том, куда ушла эта российская помощь, когда ее ещё выделяли.

    Додон идёт по тому же пути. Но есть и одно существенное отличие. Отдавать распиленные правительством Молдовы деньги придется каждому из нас.

    Эксперт уверен, что нынешняя правящая коалиция справится с кредитами. Ведь она включает в себя много «опытных» людей, которые создавали схемы выкачивания миллиардов ежегодно из ГП Молдовы (Металферос, Молдтелеком, ЖД), и продолжают это делать сегодня.

    Обновлено ( 29.02.2020 00:22 )  