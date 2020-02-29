Владислав Кульминский: Новый кредит – старые схемы и традиции

«200 млн долларов на строительство дорог, которые, по утверждению премьера Кику, Россия предоставит Молдове в этом году, это приглашение к бесконтрольному распилу. Не менее 30% из них – около 65 млн., уйдут в откаты». Об этом заявил Владислав Кульминский, эксперт IPIS, специально для eNews.

-Для освоения таких средств нужны серьезная система закупок, сдержек и противовесов, чтобы пресечь злоупотребления. Но эксперты утверждают, что всего этого у нас нет. Молдова в состоянии самостоятельно, без контроля со стороны, освоить такие средства?

-Нет. Потому что правительство само без контроля. Будет назначать и менять условия конкурса, приглашать компании к участию (или закрывать дорогу), отбирать победителя, выдавать деньги, следить за качеством работ, принимать окончательный вариант работы. Я уверен, что в таким условиях, без сомнения, выберут компании "своих" людей. В Молдове это было всегда.

Результаты освоения этих денег мы все видим - много новых дорогих машин на разбитых вдребезги улицах Кишинева, новые дома в престижных районах, элитные отпуска баронов ПСРМ на дорогих курортах. Из этих откатов будут финансироваться дорогие и бесполезные тролли и "аналитики", которые раньше были с демократами, и которые за деньги самих людей будут каждый день создавать новые мифы и пропаганду под переизбрание Президента.

За доказательствами далеко ходить не надо. Игорь Додон недавно сказал, что в Приднестровский регион, особенно на ранних этапах (до 2011 г), вкачивали как раз по 300 млн долларов в год. До сегодняшнего дня не закончены расследования о том, куда ушла эта российская помощь, когда ее ещё выделяли.

Додон идёт по тому же пути. Но есть и одно существенное отличие. Отдавать распиленные правительством Молдовы деньги придется каждому из нас.

Эксперт уверен, что нынешняя правящая коалиция справится с кредитами. Ведь она включает в себя много «опытных» людей, которые создавали схемы выкачивания миллиардов ежегодно из ГП Молдовы (Металферос, Молдтелеком, ЖД), и продолжают это делать сегодня.