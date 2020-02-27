Андриевский: У Филипа нет другого выхода, как договариваться с ПСРМ

«У нас скоро появятся два весомых тяжеловеса - слева и справа. ДПМ-ПСРМ - новый сильный левый центр. Разногласий между ними гораздо меньше, чем между социалистами и правыми. А с другой стороны значительная часть правых сил будет объединяться вокруг Санду».

Такую перспективу в политических верхах прогнозирует в передаче «Главное» с Ниной Димогло на TVC21 Виталий Андриевский, директор института эффективной политики.

«Логически Филип уже не может уйти. Поздно. Уже ушел Канду. И если он не ушел с ним, то опоздал. ДПМ уже определилась, она с социалистами. Канду больший политический игрок, чем Филип. Он говорил: мы можем быть и с этими, и с другими. Канду определился, он с социалистами не будет».

Андриевский уверен, что у Филипа нет другого выхода, кроме как договариваться с социалистами. Или на подтанцовках, или ставить определенные условия. Для социалистов не проблема, дать им три министерских места. Образуется новый левый центр. Разногласий между ними гораздо меньше, чем между социалистами и правыми. Создается сильный левый центр. А с другой стороны значительная часть правых сил будет объединяться вокруг Санду. И появятся два весомых тяжеловеса слева и справа.

«Остальным надо определяться. Или они в перспективе вступят в какие-то соглашения с левым центром, имею в виду Ткачука, Мунтяну, Воронина, Усатого и Шора. В другом крыле Нэстасе, Киртоакэ, Цыку должны на какой-то период выбрать вождем Майю Санду. Другого выхода нет. Если это будут блоки на выборах, было бы идеально. И нам было бы легче. Кто побеждает - Санду или Додон, тот берет ответственность за страну. И нет того, что друг на друга пихают, Санду-Додон – это был противоестественный союз», считает политолог.