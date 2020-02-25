Санду назвала условия для сотрудничества с группой Pro Moldova

ПДС Майя Санду утверждает, что сотрудничество с группой Pro Moldova может состояться, если они докажут, что изменились путем голосования в Парламенте по проектам, выдвигаемым ПДС и блоком ACUM.

В контексте инициативы группы Pro Moldova по включению европейского вектора в Конституцию Майя Санду отметила, что «депутаты ПДС пытались провести в парламенте декларацию, подтверждающую проевропейский характер внешней и внутренней политики», подчеркнув, что необходимо «трансформироваться внутри страны, чтобы однажды стать частью европейской семьи», - сообщает deschide.md

«Все те, кто хочет доказать, что они изменились и хотят работать в интересах гражданина, должны продемонстрировать это путем голосования в парламенте за законы и решения в интересах граждан. Именно так станет ясно, кто и что хочет делать, кто и за что хочет голосовать. ПДС неоднократно выступала с законодательными инициативами по укреплению демократических процессов, по борьбе с коррупцией, по улучшению условий жизни граждан и мы надеемся, что все больше и больше депутатов поддержат эти инициативы, и мы достигнем поставленных целей. Это будет видно по голосованию. Кто и как голосует покажет нам, что происходит в нынешнем парламенте. До сих пор голосовали только ПДС и ППДП и, если отныне другие люди будут голосовать, у нас будет большинство для принятия этих законов», - сказала Майя Санду на пресс-конференции.