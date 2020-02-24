Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филип о группе Канду: после поездки в Израиль, у них появились большие деньги

    24.02.2020 17:07 TVC21 Новости - Политика

     

    «После поездки в Израиль у этой группы появились деньги, и я прекрасно знаю, откуда. Чтобы я допустил и в партию приходили деньги Шора? Это ни в какие рамки не лезет». Об этом заявил в передаче «Главное» с Ниной Димогло на TVC-21 председатель ДПМ, депутат парламента РМ Павел Филип, сообщает eNews.

    «Я спросил у г-на Канду, с кем вы там встречались? Он ответил: с г-ном Ротшильдом, мы с ним давно знакомы. У меня еще были вопросы, но он на них не ответил. Когда они вернулись из Израиля, почему-то у этой группы появились большие деньги. И они начали устраивать собрания в наших районных организациях. Собирали  50-100 - 200 человек. Это были члены партии и те, кто симпатизирует нам. Устраивали застолья, вручали подарки. Последняя встреча была в Дрокии, они оплатили счета в ресторане на 28 тысяч лей».

    Филип отметил, что группа реализовала инвестиционный проект в одном из сел Сынжерейского района – скважина и водопроводная башня, написали в соцсетях об этом. Якобы собрали 100 тысяч лей, сказали, что мы это делаем, чтобы консолидировать партию, депутаты имеют право встречаться с людьми. Да, но в любой партии есть дисциплина. Почему секретариат и я об этом ничего не знаем?

    «Я знаю, через что прошла ДПМ, я знаю летний период, когда мы ушли в оппозицию. Было время, когда никто из других формирований не хотел разговаривать с нами. Когда объединились все вместе – Россия, Америка, ЕС и Румыния против ДПМ. Мы знаем все наши грехи, мы знаем, в чем нас обвиняли, расследование с миллиардом и многое другое».

    Депутат уверен, что после поездки в Израиль появились деньги от Шора. Но это ни в какие рамки не лезет. Канду говорит, что у нас с ними другие взгляды. У нас нет различий во взглядах на евроинтеграцию, европейский вектор, реализацию Соглашения об Ассоциации с ЕС. У нас разногласия только в вопросах финансирования партии.

     