Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Михай Попшой: Это кощунственно, когда депутатам повышается зарплата, а пенсионерам понижается пенсия (видео)
    «Мы хотели спросить у Кику, почему решили два раза индексировать пенсии, но людей вводят в заблуждение. Снизили процент, ...
    23
    Владимир Воронин: Отток депутатов из Демпартии продолжится
    Фото: TVC21 Отток из Демократической партии продолжится. Такое мнение высказал председатель ПКРМ Владимир Воронин в ...
    23
    Моника Бабук: Мы не просили и нам не предлагали министерских постов
    Вице-председатель Демократической партии Моника Бабук обвинила своего бывшего однопартийца Андриана Канду во лжи после ...
    22
    Премьер-министр представил отчет о 100 днях его правительства журналистам, аккредитованным в парламенте
    Премьер-министр Молдовы Ион Кику, которому депутаты не дали возможность выступить в пятницу с отчетом о 100 днях его правительства, ...
    53
    Апелляционная палата Кагула отложила слушание по делу Шора в 23-й раз
    В течение двух с половиной лет дело Илана Шора не сдвинулось с места в Апелляционной палате Кагула, судебное заседание, ...
    54
    Ион Чебан подвел итоги первых ста дней пребывания в должности градоначальника
    На представлении отчета в пятницу он отметил, что, во-первых, «была пресечена деятельность 14 незаконных строек, «пересмотрен ...
    53
    Руслан Кодряну об итогах 100 дней мандата Чебана: 3 дня на работе, 1 - в поездке
    Первые сто дней мандата мэра Кишинева Иона Чебана прошли под сенью многочисленных зарубежных поездок. ...
    57
    Юрий Мунтян об ассоциации с ЕС: Ничего не изменится, пока власть и оппозиция не прочтут это соглашение
     «Нужна политическая повестка дня, иначе ничего не получится и не сработает. А она появится только в том случае, ...
    149
    Влад Батрынча: Мы выступаем за взвешенную внешнюю политику (видео)
    «Я уверен, что у нас будут нормальные взаимоотношения и с Западом, и с Востоком. Мы будем соблюдать все договоренности ...
    75
    Депутаты ППДП жалуются на бойкотирование их инициатив
    Депутаты Политической партии „Платформа достоинство и правда” жалуются на бойкотирование их инициатив с нарушением ...
    70

    • Владимир Воронин: Отток депутатов из Демпартии продолжится

    22.02.2020 21:06 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Отток из Демократической партии продолжится. Такое мнение высказал председатель ПКРМ Владимир Воронин в эфире передачи "День за днем".

    Владимир Воронин заявил, что именно демократы обеспечат социалистам стабильное большинство в парламенте. Также лидер ПКРМ прокомментировал слухи, согласно которым социалисты могут передать демократам часть министерских портфелей. Как считает Воронин, им будет уготована роль громоотвода, передает publika.md

    Экс-президент страны также убежден, что нынешний парламент - один из самых некомпетентных за всю историю страны. Руководство Демпартии пока не выступило с реакцией на слова Воронина.

     