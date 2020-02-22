Владимир Воронин: Отток депутатов из Демпартии продолжится

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Отток из Демократической партии продолжится. Такое мнение высказал председатель ПКРМ Владимир Воронин в эфире передачи "День за днем".

Владимир Воронин заявил, что именно демократы обеспечат социалистам стабильное большинство в парламенте. Также лидер ПКРМ прокомментировал слухи, согласно которым социалисты могут передать демократам часть министерских портфелей. Как считает Воронин, им будет уготована роль громоотвода, передает publika.md

Экс-президент страны также убежден, что нынешний парламент - один из самых некомпетентных за всю историю страны. Руководство Демпартии пока не выступило с реакцией на слова Воронина.