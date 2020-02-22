Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Моника Бабук: Мы не просили и нам не предлагали министерских постов

    22.02.2020 21:03 TVC21 Новости - Политика

    Вице-председатель Демократической партии Моника Бабук обвинила своего бывшего однопартийца Андриана Канду во лжи после того, как он заявил, что она станет министром образования после формализации коалиции ДПМ-ПСРМ.

    Бабук заявила, что не велось никаких обсуждений с ПСРМ по вопросу о формировании коалиции, а говорилось только о будущей повестке дня правительства, сообщает cotidianul.md

    «Не было никаких дискуссий о формировании коалиции с ПСРМ. Это ложь. Наши коллеги сообщили, что мы якобы поделили кресла министров с объявлением конкретных имен, включая Монику Бабук. Это ложь. Никогда не было никаких обсуждений со мной, не делалось никаких предложений, и с моей стороны не поступало никаких запросов на получение портфеля в правительстве», - сказала Бабук.

    Напомним, что Андриан Канду заявил, что представители ДПМ и ПСРМ ведут переговоры, в рамках которых обсуждается возможность передачи руководства рядом министерств представителям Демпартии.

    «Моника Бабук может возглавить министерство образования, а Руксандра Главан займет пост вице-спикера парламента. Что касается министерства иностранных дел, еще ведутся обсуждения, у руля министерства сельского хозяйства станет Василе Бытка, а в министерство внутренних дел может прийти человек, который не является членом ДПМ, но кто близок к ней», - сказал Андриан Канду.

     