Моника Бабук: Мы не просили и нам не предлагали министерских постов

Вице-председатель Демократической партии Моника Бабук обвинила своего бывшего однопартийца Андриана Канду во лжи после того, как он заявил, что она станет министром образования после формализации коалиции ДПМ-ПСРМ.

Бабук заявила, что не велось никаких обсуждений с ПСРМ по вопросу о формировании коалиции, а говорилось только о будущей повестке дня правительства, сообщает cotidianul.md

«Не было никаких дискуссий о формировании коалиции с ПСРМ. Это ложь. Наши коллеги сообщили, что мы якобы поделили кресла министров с объявлением конкретных имен, включая Монику Бабук. Это ложь. Никогда не было никаких обсуждений со мной, не делалось никаких предложений, и с моей стороны не поступало никаких запросов на получение портфеля в правительстве», - сказала Бабук.

Напомним, что Андриан Канду заявил, что представители ДПМ и ПСРМ ведут переговоры, в рамках которых обсуждается возможность передачи руководства рядом министерств представителям Демпартии.

«Моника Бабук может возглавить министерство образования, а Руксандра Главан займет пост вице-спикера парламента. Что касается министерства иностранных дел, еще ведутся обсуждения, у руля министерства сельского хозяйства станет Василе Бытка, а в министерство внутренних дел может прийти человек, который не является членом ДПМ, но кто близок к ней», - сказал Андриан Канду.