Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влад Батрынча: Мы выступаем за взвешенную внешнюю политику (видео)

    22.02.2020 00:45 TVC21 Новости - Политика

    «Я уверен, что у нас будут нормальные взаимоотношения и с Западом, и с Востоком. Мы будем соблюдать все договоренности на благо РМ».

    Заявил в передаче «Главное» с Ниной Димогло вице-спикер парламента РМ, депутат ПСРМ Влад Батрынча, сообщает enews.md

    «Мы сразу сказали, что будем уважать все соглашения и у нас будет взвешенная внешняя политика. Декларация, которую мы предложим парламенту, надеемся, будет поддержана. Это говорит о том, что у нас будут нормальные взаимоотношения и с Западом, и с Востоком. Чтобы граждане Молдовы знали, что нас интересуют и проекты с Европой, что касается стандартов качества, и с юстицией – там есть хороший опыт, правовые стандарты. Нас интересуют гуманитарные, социально-экономические отношения с СНГ. Наши дипломаты, правительство, президент должны работать с тем, чтобы все эти соглашения приносили пользу РМ», - считает Батрынча.

     

     