Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Президент предлагает конфисковывать имущество судей, виновных в осуждениях в ЕСПЧ

    20.02.2020 23:49 TVC21 Новости - Политика

    Президент Игорь Додон считает необходимым механизм, с помощью которого квартиры и машины судей, виновных в осуждении Республики Молдова в Европейском суде по правам человека, будут конфискованы в пользу государства, передает IPN.

    „Давайте посмотрим, какие судьи приняли эти решения. Вот этим судьям и надо конфисковать все активы в пользу государства. 70 миллионов свалить на них, на их свекрови, на которых они пишут квартиры и машины, на любовниц и так далее. Давайте проясним ситуацию, давайте создадим механизм”,- отмечает глава государства в анонсе для передачи „Президент отвечает”, которая будет транслироваться в пятницу.

    На заседании правительства в среду, премьер-министр Ион Кику потребовал внести поправки в государственный бюджет на текущий год, чтобы финансирование судебной системы в 2020 году сократилось на 70 млн. леев. Эти деньги должны быть оплачены Республикой Молдова в результате решения ЕСПЧ, вынесенного в 2011 году, но платежный документ только сейчас был передан правительству. До 15 марта министр юстиции Фадей Нагачевский должен прийти с четкий механизмом санкционирования судей, которые принимают решения, за которые Молдова приговорена в ЕСПЧ.

     