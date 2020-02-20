Петр Лучинский об идее партии Канду: Всем на смех

Фото: TVC21

Бывший президент Республики Молдовы Петр Лучинский не удивлен ситуацией, созданной в последние дни в Демократической партии. По его словам, история расколов стара, и это "типичная молдавская картина".

"Типичная молдавская картина, плохая, некрасивая, но, к сожалению, мы не можем от нее избавиться. Зрелость политического класса означает следующее: если вы пришли в политику, прежде всего ставьте интересы страны, если вы пришли на службу народу, придерживайтесь этого. Но когда такие вещи начинаются, я проходил через это сотни раз, если они уже начались, то уже не остановятся", - прокомментировал Петр Лучинский, пишет unimedia.info

Что касается намерений депутата Андриана Канду, который покинул ДПМ вместе с 5 другими коллегами по фракции, бывший президент отнесся к ним скептически.

"Всем на смех! Есть процессы, которые не зависят исключительно от группы людей, пришедших в парламент. Если вы политик, вам нужно видеть общую ситуацию. Подними голову и посмотри, что делается в селах, что происходит на Украине, в Румынии. Нужно быть спокойнее, как народ, и особенно не делать плохих дел", - добавил Лучинский.

Напомним, что недовольный политикой, проводимой руководством партии, Андриан Канду и 5 других депутатов объявили, что они покидают ДПМ и создадут новую правоцентристскую партию, которая будет называться Pro-Moldovа.