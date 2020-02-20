Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Чеботарь: Решение 6 депутатов покинуть ДПМ, не было согласовано с Плахотнюком

    20.02.2020 14:15 TVC21 Новости - Политика

    Депутат Владимир Чеботарь, один из шести депутатов, объявивших вчера о выходе из фракции и Демократической партии, говорит, что решение было принято ими самостоятельно.

    Он отрицает, что этот шаг экс-депутатов ДПМ обсуждался и согласовывался с Владом Плахотнюком, сообщает tvrmoldova.md

    Владимир Чеботарь заверяет, что Андриан Канду лишь «довел до сведения» Влада Плахотнюка об этом решении.

    «Отношения господина Канду с господином Плахотнюком больше чем только профессиональные. Те, кого мы увидели на этом пресс-брифинге, в основном это были люди, которых сделали политиками, воспитали в команде Плахотнюка. Имея особые отношения с г-ном Плахотнюком, Канду только довел до его сведения информацию о принятом решении», - заявил Чеботарь.

    Политик также отметил, что они способны принимать решения самостоятельно и быть независимыми с этой точки зрения.

    «Мы вообще ни с кем ничего не координируем. Это решение было обсуждено и принято людьми, которые были на брифинге», - сказал Чеботарь.

    Депутат также добавил, что ранее он обсуждал этот вопрос со своими коллегами, а некоторые из них знали об этом решении несколько дней.

    Напомним, что шесть депутатов Демократической партии объявили в среду, 19 февраля, что покидают политформирование, а также парламентскую фракцию демократов. Это Андриан Канду, Серджиу Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич и Григоре Репещук.

     