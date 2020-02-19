Ренато Усатый не исключает проведения досрочных парламентских выборов

Лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый не исключает, что в мае этого года в Молдове могут быть проведены досрочные парламентские выборы, если начавшийся процесс ухода депутатов из фракции ДПМ продолжится.

В прямом эфире на своей официальной странице в Facebook Ренато Усатый сказал, что этот процесс вызывает страх у президента Игоря Додона, сообщает ru1.md

«Если количество депутатов, вышедших из фракции ДПМ, достигнет 16, тогда демократы вместе с ACUM и тем же [Иланом] Шором свалят правительство Кику и объявят досрочные выборы. Социалисты на этих выборах покажут провальные результаты. Выборы реально провести в мае. На выборах в ноябре Додон получит дулю, но на досрочных парламентских выборах он получит две или даже четыре дули. Поэтому у него сегодня есть такой страх», - сказал Ренато Усатый.

Он еще раз повторил свой призыв к гражданм объединиться и выйти на митинг, чтобы навести порядок в стране.

«Пока мы не посадим все эти рожи, которые вы видите в парламенте, причем, и правые, и левые, пока они не сядут, эта дуриловка будет продолжаться в Молдове еще 30 лет. Уважаемые друзья, хватит позволять нас дурачить. Давайте объединимся, выйдем, я выйду с 4-5 пунктами программы. Всех надо отправить в тюрьму за коррупцию [и посадить их] на 20 лет и выше. Сегодня они даже не боятся воровать. Сегодня законодательство Республики Молдова подогнано таким образом, что даже те их люди которые попадаются на воровстве, могут отделаться штрафом. Так и живем. Они могут считать нас кем угодно, но мы знаем, кто они такие», - подчеркнул Ренато Усатый.