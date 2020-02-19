Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Андрей Гончаренко намерен продать свои акции в Avia Invest
    Фото: TVC21 Российский бизнесмен Андрей Гончаренко, бенефициар компании Komaksavia Airport Invest, которой принадлежит 95% Avia-Invest, ...
    2
    Стелла Жантуан: Демократы могут по новой шантажировать политиков и слева, и справа
    Демократическая партия Молдовы объявила о масштабной перегруппировке. Чем заняты сегодня демократы, и каково будущее ...
    4
    Павел Филип о выходе группы депутатов из ДПМ: Это было предсказуемое решение
    Сегодня, 19 февраля, группа из шести депутатов Демократической партии объявили о своем уходе из парламентской фракции, ...
    8
    Шесть депутатов ДПМ покидают формирование
    Шесть депутатов Демократической партии объявили сегодня, 19 февраля, что покидают политформирование, а также парламентскую ...
    28
    «Газпром»: Долг Молдовы за газ увеличился еще на 320 миллионов долларов
    По данным финансового отчета российского гиганта за 9 месяцев 2019 года, на 30 сентября 2019 года задолженность Moldovagaz перед ...
    24
    Влад Бэтрынча о заседании ПСРМ - ДПМ: Создание коалиции не обсуждалось
    Социалисты отрицают, что вчера в парламенте они обсуждали с демократами вопрос о создании коалиции. ...
    61
    Александр Слусарь: Федерализацию не обсуждали, не знаю, почему PAS говорит иначе
    Вице-председатель Платформы DA Александр Слусарь опроверг заявления PAS о том, что когда создавалась коалиция в июне 2019 ...
    115
    Ион Кику: Под некоторыми министрами шатаются кресла
      Фото: TVC21 Премьер-министр Ион Кику объявил после заседания в Президентуре, что будет проведена оценка ...
    56
    Нэстасе: Внешние партнеры не приняли акт ответственности кабмина Санду
    Андрей Нэстасе заявил, что внешние партнеры Республики Молдова "не приняли акт взятия на себя ответственности” ...
    333
    Артур Ефремов о конфликте Санду и Нэстасе: Они стали полными лузерами
    «Я не понимаю, зачем вся эта истерия и вся свистопляска, как будто мы решаем выборы гражданина Молдовы генеральным ...
    443

    • Павел Филип о выходе группы депутатов из ДПМ: Это было предсказуемое решение

    19.02.2020 15:40 TVC21 Новости - Политика

    Сегодня, 19 февраля, группа из шести депутатов Демократической партии объявили о своем уходе из парламентской фракции, а также о своем выходе из партии, сообщает eNews.

    Лидер Демократической партии прокомментировал решений своих бывших коллег, сообщает protv.md

    «Я принял к сведению решение этой группы коллег покинуть ДПМ. Это было предсказуемое решение, учитывая некоторые события последних месяцев. Речь идет о чем-то большем, чем просто разногласиях между партией и этой группой. Я думаю, что их решение является оптимальным, и это поможет как ДПМ, так и этой группе коллег развиваться дальше, в том числе благодаря возможному будущему сотрудничеству по проектам, представляющим общий интерес.

    Сейчас я нахожусь в Бухаресте, где у меня много официальных встреч, вечером я вернусь в Кишинев, мы встретимся с руководством партии, и выступим с официальным заявлением», - сказал Павел Филип.

    Напомним, что группа из шести депутатов Демократической партии объявили о своем уходе из парламентской фракции, а также о своем выходе из партии. Это Андриан Канду, Серджиу Сырбу, Корнелий Падневич, Елеонора Грау, Григорий Пересчук и Владимир Чеботарь.

    «Сегодняшняя ДПМ теряет свою эффективность и значимость, приходя в упадок. В ДПМ много разногласий», - сказал Канду на пресс-конференции.

     