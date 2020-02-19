Павел Филип о выходе группы депутатов из ДПМ: Это было предсказуемое решение

Сегодня, 19 февраля, группа из шести депутатов Демократической партии объявили о своем уходе из парламентской фракции, а также о своем выходе из партии, сообщает eNews.

Лидер Демократической партии прокомментировал решений своих бывших коллег, сообщает protv.md

«Я принял к сведению решение этой группы коллег покинуть ДПМ. Это было предсказуемое решение, учитывая некоторые события последних месяцев. Речь идет о чем-то большем, чем просто разногласиях между партией и этой группой. Я думаю, что их решение является оптимальным, и это поможет как ДПМ, так и этой группе коллег развиваться дальше, в том числе благодаря возможному будущему сотрудничеству по проектам, представляющим общий интерес.

Сейчас я нахожусь в Бухаресте, где у меня много официальных встреч, вечером я вернусь в Кишинев, мы встретимся с руководством партии, и выступим с официальным заявлением», - сказал Павел Филип.

Напомним, что группа из шести депутатов Демократической партии объявили о своем уходе из парламентской фракции, а также о своем выходе из партии. Это Андриан Канду, Серджиу Сырбу, Корнелий Падневич, Елеонора Грау, Григорий Пересчук и Владимир Чеботарь.

«Сегодняшняя ДПМ теряет свою эффективность и значимость, приходя в упадок. В ДПМ много разногласий», - сказал Канду на пресс-конференции.