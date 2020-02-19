Шесть депутатов ДПМ покидают формирование

Шесть депутатов Демократической партии объявили сегодня, 19 февраля, что покидают политформирование, а также парламентскую фракцию демократов. Это Андриан Канду, Серджиу Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич и Григоре Репещук. Об этом было объявлено на пресс-конференции, в ходе которой депутаты заявили, что „действия руководства ДПМ, ориентированные на коалицию с социалистами, без того, чтобы состоялась хотя бы одна дискуссия с правыми партиями, не выражают их интересы”, передает IPN.

По словам Андриана Канду, руководство ДПМ участвует в секретных заседаниях с Партией социалистов, премьер-министром, президентом, заявляя, что у них общие проблемы. В то же время распространяют пресс-релизы, в которых говорится, что на этих встречах они ничего не обсуждали и не вступают в альянсы. „Мы уже слышали и о четырех министерствах и многом другом, но давайте будем честными и позволим тем, кто ведет переговоры, прийти позже и публично и открыто предоставить прессе и общественности информацию, которую они считают нужной”, - отметил Андриан Канду. По его словам, в этих переговорах проявляется трусость тех, кто ведет их.

Депутат говорит, что ДПМ должна была занять твердую позицию относительно вотума недоверия министру иностранных дел Аурелиу Чокой, еще с самого начала поддержать его. Ведь „заявление министра является возмутительным и не может пройти ненаказанным”. „Сегодня Демократическая партия находится в оппозиции или находится у власти? Серьезно то, что мы не можем твердо сказать ни одно, ни другое. Еще хуже, что даже руководство партии не говорит нам сегодня, где находится партия. В течение нескольких месяцев я настаивал на том, чтобы парламентская фракция имела дикуссии с представителями всех партий в парламенте, как должно быть и как ожидают избиратели”, - добавил Андриан Канду.

Шесть депутатов создадут отдельную парламентскую группу. „Наша группа будет в полной мере поддерживать предложение коллег из Блока ACUM о принятии декларации о подтверждении европейского вектора и последовательном продвижении стратегического и необратимого курса европейской интеграции. Вместе с тем, мы предложим коллегам даже введение европейского вектора в Конституцию Республики Молдова, цель, которая не была реализована до конца”, - заявил Андриан Канду.

Бывший председатель парламента отметил, что в ДПМ есть еще коллеги, решившие покинуть формирование, но у них все еще есть опасения, возникшие после частных дискуссий с определенными лицами, а так же из-за шантажа и определенного давления.