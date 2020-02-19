Влад Бэтрынча о заседании ПСРМ - ДПМ: Создание коалиции не обсуждалось

Социалисты отрицают, что вчера в парламенте они обсуждали с демократами вопрос о создании коалиции.

"Во время рабочего заседания мы обсудили ряд важных вопросов. Прежде всего, мы обсудили сотрудничество на парламентской площадке. Г-н Ион Кику проинформировал нас о текущей ситуации, включая экономические, социальные, успехи и проблемы, которые сейчас имеются", - заявил депутат от ПСРМ Влад Бэтрынча, цитирует protv.md

"Мы обсудили некоторые проекты, которые могут быть начаты в парламенте и поддержаны правительством.

Встреча носила официальный характер. От социалистов участвовало руководство партии, от Демократической партии участвовали их вновь избранное политическое бюро, председатель и вице-председатель.

Создание коалиции не обсуждалось, обсуждался ряд проблем в стране", - подытожил Бэтрынча.

Напомним, что в понедельник, в 16:30, в парламенте состоялось заседание с участием руководства ДПМ и ПСРМ.