Александр Слусарь: Федерализацию не обсуждали, не знаю, почему PAS говорит иначе

Вице-председатель Платформы DA Александр Слусарь опроверг заявления PAS о том, что когда создавалась коалиция в июне 2019 года, социалисты вели переговоры о федерализации.

"Я принимал участие почти во всех переговорах. Во всех дискуссиях тема федерализации не обсуждалась. Игорь Додон был деморализован, и начать дискуссию с Платформой DA о федерализации было невозможно. Речь даже не шла об этом", - сказал Слусарь, цитирует unimedia.info

"Единственное требование со стороны Игоря Додона состояло в том, чтобы Павел Войку был министром внутренних дел, Виктор Гайчук - министром обороны, а Аурелиу Чокой - министром иностранных дел. Было практически решено. Но в последний момент Андрей Нэстасе и Юрие Реницэ заблокировали это предложение", - отметил Слусарь.

Недавно лидер фракции PAS в парламенте Игорь Гросу заявил, что социалисты настаивали на федерализации страны при ведении переговоров о создании коалиции ПСРМ - ACUM. Тем не менее, ПСРМ это опровергла, заявив, что они никогда не настаивали на обсуждении языка, истории и "тем более о федерализации".