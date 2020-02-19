Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Александр Слусарь: Федерализацию не обсуждали, не знаю, почему PAS говорит иначе

    19.02.2020 02:30 TVC21 Новости - Политика

    Вице-председатель Платформы DA Александр Слусарь опроверг заявления PAS о том, что когда создавалась коалиция в июне 2019 года, социалисты вели переговоры о федерализации.

    "Я принимал участие почти во всех переговорах. Во всех дискуссиях тема федерализации не обсуждалась. Игорь Додон был деморализован, и начать дискуссию с Платформой DA о федерализации было невозможно. Речь даже не шла об этом", - сказал Слусарь, цитирует unimedia.info

    "Единственное требование со стороны Игоря Додона состояло в том, чтобы Павел Войку был министром внутренних дел, Виктор Гайчук - министром обороны, а Аурелиу Чокой - министром иностранных дел. Было практически решено. Но в последний момент Андрей Нэстасе и Юрие Реницэ заблокировали это предложение", - отметил Слусарь.

    Недавно лидер фракции PAS в парламенте Игорь Гросу заявил, что социалисты настаивали на федерализации страны при ведении переговоров о создании коалиции ПСРМ - ACUM. Тем не менее, ПСРМ это опровергла, заявив, что они никогда не настаивали на обсуждении языка, истории и "тем более о федерализации".

     